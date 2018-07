Chuvas atingem hoje o Paraná e Santa Catarina O encontro de massas de ar de temperatura e densidade diferentes deixa o céu nublado hoje, com ocorrências de pancadas de chuva no centro-norte de Santa Catarina e em praticamente todo o Estado do Paraná, de acordo com o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (Cptec). No litoral catarinense, gaúcho, baiano e potiguar, o dia será de instabilidade, com chuvas fracas e isoladas ao longo do dia e pouca incidência de sol. No leste da região Nordeste o dia fica nublado, com chuvas fracas e isolada no leste da Bahia.