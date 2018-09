Chuvas atingem mais de 49 mil pessoas no ES

Do total de afetados, 1.831 estão temporariamente na casa de parentes ou amigos e 549 estão desabrigados e serão direcionados a abrigos municipais. Entre os municípios atingidos estão Alegre, Cachoeiro de Itapemirim, Guaçuí, Bom Jesus do Norte, Marechal Floriano, Domingos Martins, São Gabriel da Palha, Apiacá e Rio Novo do Sul.

O governo do Estado acionou ontem o Plano Estadual de Contingência para Desastres, que foi criado para oferecer auxílio rápido e eficaz em situações de emergência causadas por desastre. As entidades participantes do plano disponibilizarão técnicos para as equipes de atendimento. As defesas civis municipais estão monitorando as áreas de risco.