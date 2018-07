Chuvas atingem Sudeste, Centro-Oeste e Norte do País As pancadas de chuva chegam hoje em boa parte do País, principalmente nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e Norte, segundo o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (Cptec), do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Um canal de umidade deixará o tempo instável e cria condições para chuva forte em algumas áreas da faixa que vai da região Norte ao leste do Sudeste, no Paraná e norte de Santa Catarina. A nebulosidade vai estar variável e também podem ocorrer pancadas de chuva no norte e nordeste do Rio Grande do Sul.