Chuvas atingem Sul do Brasil e estancam perdas nas lavouras

O Paraná é ainda o maior produtor de milho do Brasil.

"A previsão meteorológica e a chuva de hoje são seguramente a melhor notícia do ano e dos últimos meses para agricultura gaúcha", disse à Reuters o diretor-técnico da Emater, Gervásio Paulus, do governo do Rio Grande do Sul.

Segundo ele, as chuvas atingiram a metade norte do Rio Grande do Sul, justamente a área que necessitava mais de umidade e que é a principal região produtora de soja e milho.

No Paraná, a situação é semelhante.

"Choveu em toda a região, no norte, oeste, sudoeste, a região mais seca do sudoeste recebeu chuvas... Em algumas áreas, choveu 100 milímetros", disse o agrônomo Otmar Hubner, diretor do Deral, órgão do governo do Paraná.

A precipitação média acumulada no Paraná e Rio Grande do Sul, antes das chuvas desta sexta-feira, não passava de 10 mm em janeiro, segundo dados da Somar Meteorologia.

Os agrônomos ressalvaram, no entanto, que dificilmente as lavouras com perdas serão recuperadas.

A Emater trabalha com perdas de mais de 15 por cento na soja, na comparação com a estimativa inicial, para 8,7 milhões de toneladas.

Já o Deral vê perdas de pelo menos 10 por cento ante a projeção inicial para a soja, para 12,72 milhões de toneladas.

(Por Roberto Samora)