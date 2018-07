Chuvas atrasam colheita de soja em Mato Grosso A colheita de soja 2013/14 em Mato Grosso, o maior Estado produtor brasileiro da commodity, avançou menos nesta semana do que no período anterior, ficando atrasada na comparação com a mesma época do ano passado em meio a chuvas intensas que dificultam os trabalhos em algumas regiões do Estado.