Chuvas aumentam vazão nas Cataratas do Iguaçu e em Itaipu

O sol voltou a brilhar em praticamente todo o Paraná durante esta sexta-feira, 14, com chuvas esparsas em algumas localidades, mas, em razão das precipitações fortes dos últimos dias, as Cataratas do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, está com quase quatro vezes o volume normal de águas, e a Hidrelétrica de Itaipu mantém abertos o vertedouro do lago ainda neste fim de semana. Não ocorrendo mais chuvas, o vertedouro será fechado na segunda-feira, pois a produção de energia aumenta e passa a exigir mais água. De acordo com a assessoria de imprensa de Itaipu, o vertedouro despejava 1,4 mil metros cúbicos de água por segundo nesta tarde. Um volume semelhante ao que as cataratas despejam normalmente, entre 1,2 mil e 1,5 mil metros cúbicos por segundo. Nas cataratas, o volume também era muito grande no início da tarde desta sexta, com 4,3 mil metros cúbicos por segundo. No dia 4, as cataratas tiveram uma vazão de 7,6 mil metros cúbicos por segundo. Um fenômeno também grandioso podia ser observado na confluência entre os rios Paraná e Iguaçu, no Marco das Três Fronteiras. Normalmente nesse local chegam 11 mil metros cúbicos de água por segundo, mas ontem o volume era de 16,5 mil metros cúbicos.