Chuvas beneficiam áreas de cana e café que sofreram com clima seco

"O final de semana será um pouco mais chuvoso, e pode trazer alguns transtornos (para a colheita)... Mas as chuvas serão mais benéficas do que prejudiciais, porque elas serão de curta duração", disse Marco Antonio dos Santos, da Somar Meteorologia.

Ele disse ainda que, diante de um período extremamente seco dos últimos 30 dias, as chuvas serão bem-vindas, contribuindo para aumentar a umidade do solo.

A seca atípica no começo do ano reduzirá a moagem de cana da safra do centro-sul em quase 3 por cento ante o ano anterior, com revisões para baixo tanto na produção de açúcar como etanol.

No caso do café, as perdas são estimadas pelo governo em quase 10 por cento ante o ciclo anterior.

A expectativa é que o tempo volte a abrir a partir da segunda-feira, acrescentou o meteorologista.

As duas culturas estão em meio ao processo de colheita, que atinge o pico nos meses mais secos do ano. E a ocorrência de chuvas prolongadas poderia afetar os trabalhos em campo.

"Não deverão ser chuvas de longa duração que possam trazer danos às lavouras", disse Santos.

A meteorologista da Climatempo, Aline Tochio, disse que as precipitações recentes com volumes maiores foram pontuais, e que nos próximos dias a previsão é de chuvas mais fracas.

Mas como este é o período tradicionalmente mais seco, acrescentou ela, os volumes são mais moderados podendo ficar entre 20 e 40 milímetros no centro-sul de Minas Gerais, sul de Goiás, sul de Mato Grosso do Sul e leste e sul de São Paulo.

Nas demais partes do centro-sul, as áreas já devem ficar sob influência de um tempo mais seco, disse Aline, acrescentando que temperatura deve ter queda acentuada na região, mas não há perspectiva de geadas.

(Por Fabíola Gomes)