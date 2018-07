Chuvas castigaram Belford Roxo-RJ

De acordo com a Defesa Civil, foram registradas 60 ocorrências na manhã desta terça, sem gravidade. Os maiores transtornos foram provocados pelos alagamentos nas principais avenidas da cidade, como o Aterro do Flamengo, na zona sul, e a Av. Brasil, na zona norte. Na Radial Oeste, que corta a zona norte, o transbordamento do Rio Joana, ao lado do Maracanã, provocou alagamentos. Os bolsões de água nas pistas provocaram longos congestionamentos.

Um deslizamento na Estrada de Jacarepaguá também provocou lentidão no trânsito, pois parte da via foi interditada durante três horas. O mesmo aconteceu em Vila Isabel, em função da queda de uma árvore. Os alagamentos atingiram ainda bairros como Tijuca e Grajaú, na zona norte, Flamengo, Catete e Glória, na zona sul, e ainda Parada de Lucas, no subúrbio, e Santo Cristo e Gamboa, na zona portuária.

Na região metropolitana do Rio, as chuvas castigaram Belford Roxo. De acordo com a Defesa Civil do município, choveu cerca de 40% do previsto para todo o mês, o que fez com que bairros inteiros ficassem alagados. O Rio Botas, em Belford Roxo, transbordou e causou alagamentos nos bairros de Parque Amorim e Maringá. Já o Rio Capivari, que corta a cidade e também Duque de Caxias, está em estágio máximo de alerta, segundo o Inea.