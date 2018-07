Chuvas causam 4 mortes e mais 2 cidades decretam emergência

Mais duas cidades de São Paulo decretaram situação de emergência em razão dos estragos causados pelas chuvas durante o último fim de semana. Cajati e Pariquera-Açu, no Vale do Ribeira, na região sul de São Paulo, tiveram estragos e decretaram emergência; devido às chuvas, quatro pessoas morreram no Estado. Peruíbe, no litoral sul, continuava com diversos alagamentos na manhã desta segunda-feira, 14. Régis tem interdições após deslizamentos causados pelas chuvas Veja os pontos afetados por queda de barreiras no litoral de SP No domingo, fortes chuvas provocaram o bloqueio de estradas e deixaram 1.200 famílias desabrigadas no litoral sul. Principal acesso da região, a Rodovia Padre Manuel da Nóbrega ficou fechada por 11 horas entre Peruíbe, cidade mais castigada pelo mau tempo, e Itariri; na manhã desta segunda, a Padre Manuel da Nóbrega tinha trânsito bom e boa visibilidade. Em razão das chuvas, a Sabesp cortou o fornecimento de água em Peruíbe, Itanhaém e Mongaguá. A empresa apelou à população que economize água e informou que o abastecimento será parcialmente restabelecido nesta segunda-feira, 14. Em Peruíbe, a prefeitura decretou estado de calamidade pública em virtude dos alagamentos em bairros humildes, como Caraguava, Guaraú, Jardins das Flores, Veneza, Itatins e Vila Erminda. Os desalojados foram para o Centro de Convenções e o Centro Comunitário do Caraguava. Segundo a Defesa Civil, além das 1.200 famílias desabrigadas, cerca de 25 mil pessoas sofreram com algum dano provocado pela chuva e a maior parte delas estava em alojamentos na manhã desta segunda. Mesmo sem ser invadida pelas águas, alguns dos principais telefones da prefeitura sequer estão funcionando na manhã desta segunda-feira. Na Baixada Santista, foram verificados problemas em São Vicente e em Praia Grande, com alguns moradores tendo de deixar suas casas. A chuva forte formou buracos em ruas sem asfalto, prejudicando a locomoção de pedestres e motoristas. Vale do Ribeira No Vale do Ribeira, as cidades mais afetadas foram Cajati e Jacupiranga, onde os moradores só puderam se locomover através de embarcações. Em Jacupiranga, o Rio Jacupiranguinha, que corta a cidade, transbordou e provocou diversos alagamentos. No bairro Vila Vitória, diversas pessoas deixaram suas moradias. Já em Itariri, também no Vale do Ribeira, o único acesso à área rural a cidade ficou interrompido em razão da queda de árvores e terra das encostas. As pontes praticamente desapareceram com a força da água. Interior A chuva também castigou o interior no domingo. Em São José dos Campos, foi encontrado o corpo da dona de casa Maria do Rosário Silva, de 85 anos, que morreu afogada após ser levada pela enxurrada. A Defesa Civil não informou sobre outras vítimas, mas o pescador de Peruíbe José Rodrigues, de 48 anos, está desaparecido. Destroços de seu barco foram localizados na praia. No litoral sul, choveu sem parar da tarde de sábado até a madrugada de domingo. Às 2 horas, deslizamentos bloquearam as pistas da Manuel da Nóbrega no km 354. O tráfego teve de ser desviado por dentro de Peruíbe até 13h10, quando a estrada foi liberada. De acordo com o meteorologista Celso Vernizzi, que mora em Peruíbe, choveu mais de 200 milímetros das 17 horas de sábado às 2 de domingo. "Há mais de 15 anos não havia uma chuva destas." Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), a chuva foi provocada por uma área de instabilidade associada ao calor e à umidade. A Defesa Civil do Estado de São Paulo contabilizava agora cedo 12.968 desalojados. Deste total, 11.036 são do Vale do Ribeira, 1.565 do Vale do Paraíba e outras 367 na Baixada Santista. Texto atualizado às 11h08 para acréscimo de informações.