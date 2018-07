Chuvas causam alagamentos e inundações no sul de Minas

A chuva voltou a castigar os municípios do sul de Minas Gerais neste fim de semana, causando alagamentos e inundações. Segundo boletim da Defesa Civil do Estado, divulgado nesta segunda, as cidades de Cambuí e Mar de Espanha foram as últimas a comunicar danos e prejuízos em consequência das chuvas. Em Cambuí, o nível do ribeirão que corta a cidade subiu 2,5 metros em seis horas. Houve alagamentos também em Pouso Alegre e em Camanducaia. O número de municípios em situação de emergência é de 164, segundo boletim da Defesa Civil do Estado. Além de causar a morte de 30 pessoas, as chuvas deixaram desalojados 102.969 moradores (que podem contar com ajuda de vizinhos e familiares) e outros 10.310 desabrigados (que perderam tudo e precisam dos abrigos públicos).