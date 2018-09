Chuvas causam bloqueio de rodovias no RS Duas rodovias que cortam parte do Estado do Rio Grande do Sul estão bloqueadas por causa das fortes chuvas trazidas pelo ciclone extratropical. O quilômetro 40 da BR-101 está interditado desde as 17h por causa do transbordamento do rio Três Forquilhas. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a água subiu mais de 1,5 metro acima da ponte, no trecho próximo à cidade de Torres. A opção para os motoristas que vão para Santa Catarina é utilizar um desvio pela Estrada do Mar. Pedras que deslizaram no quilômetro 2 da RS-486 (Rota do Sol) - rodovia que liga Cambará do Sul à Praia de Curumim - em Capão da Canoa, impedem o tráfego desde as 23h30 de ontem. Segundo a Polícia Rodoviária, o deslizamento teve início no final da tarde na pista sentido Caxias do Sul e se agravou durante a noite. Equipes iniciarão a limpeza da pista na manhã deste domingo. O motorista pode seguir pela rodovia no sentido Porto Alegre e acessar um desvio pela BR-116.