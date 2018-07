Chuvas causam deslizamentos de barreiras em Alagoas As fortes chuvas que caíram em Maceió e no litoral alagoano até o final da tarde deste domingo causaram em torno de dez deslizamentos de barreiras. Segundo a Defesa Civil de Maceió, não ocorreram mortes, apenas prejuízos materiais. As pessoas que ficaram feridas foram atendidas no Hospital Geral do Estado. O dia já amanheceu chovendo e as águas das chuvas inundaram diversos pontos da capital e de cidades balneárias do litoral Norte e Sul. Com a queda de árvores, alguns bairros ficaram várias horas sem energia elétrica. Na região do Dique Estrada, na zona Sul de Maceió, as águas da Lagoa Mudaú transbordaram e inundaram a pista, que dá acesso ao bairro do Pontal da Barra, impedindo o tráfego de carros até o início da tarde.