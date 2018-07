Chuvas causam oitava morte no RS

O Rio Grande do Sul registrou ontem a 8ª morte causada pelo mau tempo no Estado. Luis Alberto Carvalho Nenê, de 45 anos, de Santo Antônio das Missões, foi atingido por uma descarga elétrica provocada por um raio. Segundo a Defesa Civil, a vítima estava a cavalo no momento do incidente. Nenê estava com outra pessoa, que está hospitalizada. O número de desalojados e desabrigados é de 14.711 pessoas. Nos 48 municípios que decretaram situação de emergência, 12.190 residências foram danificadas e 59 ficaram totalmente destruídas.