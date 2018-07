Chuvas causam prejuízo a 30 cidades do ES As chuvas que atingiram o Espírito Santo nesta quinta-feira, 12, causaram prejuízos em pelo menos 30 cidades, de acordo com informações da Defesa Civil. Cerca de 180 pessoas tiveram que deixar suas casas em todo o Estado e 14 ficaram desabrigadas. Há registros de 86 prédios danificados.