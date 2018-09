Chuvas causam segunda morte no Rio Grande do Sul As chuvas fizeram a segunda vítima no Rio Grande do Sul. O corpo de um homem de 57 anos foi encontrado na manhã de ontem em uma área alagada do interior de São Borja. Vilson Pereira estava pescando no Rio Uruguai, na última sexta-feira, quando uma enxurrada virou a canoa onde estava, segundo o Corpo de Bombeiros. Ele foi levado pelas águas e encontrado por volta das 11h30 de ontem, segundo os bombeiros. Ele foi a segunda vítima de enchentes na região. Na sexta-feira, um rapaz de 17 anos morreu afogado em um córrego. Segundo a Defesa Civil, 15 municípios, do total de 23 atingidos pelas fortes chuvas nas últimas três semanas, decretaram situação de emergência no Estado.