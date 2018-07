Chuvas cessam e SP sai do estado de atenção Toda a cidade de São Paulo saiu do estado de atenção às 20h20 desta segunda-feira, duas horas depois que as chuvas atingiram grande parte da Capital. O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) afirmou que as áreas de instabilidade que atingem a capital perderam intensidade. Resta apenas chuva leve e chuviscos em boa parte das regiões. Chove de forma moderada no extremo sul, entre os bairros de Parelheiros e Engenheiro Marsilac. Na Grande São Paulo, ainda chove entre os municípios do ABC, Guarulhos e Embu-Guaçu.