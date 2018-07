Chuvas colocam regiões de SP em estado de atenção Fortes pancadas de chuva colocaram em estado de atenção as zonas norte, leste, sudeste e a Marginal do Tietê às 19h05 desta terça-feira. Chove nos bairros de Perus, na zona oeste, Pirituba, na zona norte e na Mooca, Tatuapé, Aricanduva, Ermelino Matarazzo e Itaim Paulista, na zona leste. Na Grande São Paulo, há registro de precipitação moderada em Suzano e em Ribeirão Pires. O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) informou que a tendência é de que as chuvas se propaguem para demais pontos da cidade nas próximas horas.