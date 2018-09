Chuvas comprometem circulação de trens da CPTM As chuvas que atingiram a cidade de São Paulo na tarde de hoje causaram alagamentos nas linhas da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). A linha 10-Turquesa está circulando somente entre as estações Mooca e Rio Grande da Serra. A linha 11-Coral circula entre as estações Tatuapé e Guaianazes e no trecho Guaianazes até Estudantes.