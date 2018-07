Chuvas continuam em grande parte do País; SP fica com tempo nublado

As chuvas continuam nesta quarta, 16, em grande parte do País, de acordo com previsão do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC). A chuva mais forte se concentrará entre o Rio, leste e nordeste de Minas e o sul e centro do Espírito Santo, onde as chuvas serão de forma contínua, entre o litoral norte e nordeste de Santa Catarina, leste do Paraná, sul, leste e cone leste de São Paulo e sul de Minas o dia será com chuva isolada.

O dia será com chuva fraca no litoral do Paraná e de São Paulo. Já na capital paulista haverá tempo nublado, com poucas aberturas de sol, e as temperaturas não sobem muito e a máxima prevista fica por volta dos 20ºC. Ainda são esperadas chuvas isoladas durante a tarde e início da noite, porém com baixo volume.

Nos próximos dias, a frente fria que está atuando na altura do litoral do Sudeste se afasta ainda mais para o Oceano e as condições atmosféricas ficam mais estáveis para a região da Capital e grande São Paulo. As temperaturas ainda ficam baixas para a época do ano e giram entre mínimas de 14ºC nas madrugadas e máximas de 23ºC à tarde, pelo menos até a sexta-feira, 18.

No nordeste do Rio Grande do Sul, leste e planaltos e serras de Santa Catarina e no norte e sudeste do Paraná o dia será nublado. Nas demais áreas do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná, em Mato Grosso do Sul, no Triângulo Mineiro, sul de Goiás e de Mato Grosso o dia será quente e pouca nebulosidade. Nas outras áreas de Goiás, no norte de Mato Grosso e de Minas e na região norte e sul do Maranhão e do Piauí ocorrerão pancadas de chuva.

No litoral sul da Bahia, haverá pancadas de chuva a partir da tarde. Entre o Recôncavo Baiano e o litoral de Pernambuco haverá possibilidade de chuva e o dia será quente. Nas outras áreas do Nordeste o dia será com variação de nebulosidade. No litoral do Rio, de São Paulo e do Paraná haverá ocorrência de ventanias.