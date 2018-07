Chuvas dão trégua e São Paulo sai do estado de atenção

No final da tarde, 20 das 31 subprefeituras chegaram a ficar em estado de atenção. A Marginal do Tietê registrou um ponto de alagamento transitável na altura da Ponte Engenheiro Roberto Zuccolo, sentido Castelo Branco. Catorze semáforos ficaram fora de operação e sete quedas de árvores foram registradas, de acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

Às 18h29 a capital tinha 15 quilômetros de congestionamento, acima da média para o dia e para o horário. Choveu forte na divisa entre as zonas oeste e sul - principalmente entre os bairros do Butantã e de Campo Limpo - e também na zona norte, em Santana, Casa Verde e em parte da Freguesia do Ó.

Na região central, houve chuva moderada e no restante das zonas norte e sul, fraca, com alguns pontos moderados. Na zona leste, teve chuva leve.

Na Grande São Paulo, houve registro de chuvas fortes entre Barueri, Osasco e Carapicuíba. Na região de Cotia, a precipitação foi moderada.

Previsão

O tempo não muda muito no início da próxima semana, de acordo com o CGE, e segue com sol, temperaturas elevadas e pancadas isoladas de chuva no final das tardes. Amanhã deve ter sol e calor na capital paulista.

A umidade relativa do ar pode atingir valores próximos aos 30% nas horas mais quentes do dia e os termômetros variam entre mínimas de 21ºC e máximas acima dos 33ºC. Entre o final da tarde e o início da noite a nebulosidade aumenta, e ocorrem pancadas de chuva isoladas na Grande São Paulo.