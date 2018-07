Chuvas deixam 11 municípios em estado de emergência em MG Por conta das fortes chuvas que caem em Minas Gerais desde o mês de outubro, 11 municípios já decretaram estado de emergência, segundo dados da Defesa Civil do Estado. Entre as vítimas, uma pessoa morreu e 11 ficaram feridas. Desde o mês de outubro, 36 cidades já apresentaram problemas causados pelas chuvas. De acordo com balanço da Defesa Civil, 1.211 estão desabrigadas e 1.179 estão desalojadas, após a destruição de 43 residências. A última ocorrência aconteceu na noite de ontem, quando uma chuva forte causou estragos e prejuízos em Patos de Minas, no Alto Paranaíba. Após meia hora de chuva, um córrego que corta o município transbordou, alagando ruas e casas.