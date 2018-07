Chuvas deixam 13 municípios em situação de emergência A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, órgão do Ministério da Integração Nacional, reconheceu nesta terça-feira, 1 situação de emergência em Altamira (PA), Medicilândia(PA), Apuí (AM), Envira (AM), Barra do Bugres (MT), Confresa (MT), Ipiranga do Norte (MT), Matupá (MT), Mirassol D''Oeste (MT), Nova Guarita (MT), Nova Santa Helena (MT), Pontal do Araguaia (MT), Sorriso (MT). Entre as causas citadas para que seja reconhecida situação de emergência nesses locais estão chuvas intensas, enxurradas e inundações.