Chuvas deixam 160 mil sem luz em Santa Catarina As constantes chuvas que atingem Santa Catarina provocaram o corte no fornecimento de energia elétrica a 160 mil consumidores por causa de danos causados à rede ou por motivo de segurança, atendendo a pedido da Defesa Civil, informou hoje a Centrais Elétricas de Santa Catarina (Celesc). A região mais atingida é a de Blumenau, onde há 61 mil consumidores sem luz. A Celesc mobilizou 86 equipes para trabalhar nos reparos. Itajaí é a segunda área em número de clientes afetados, com 30 mil unidades sem energia elétrica, com base em relatório divulgado na manhã de hoje.