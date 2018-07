Chuvas deixam 279 desalojados no Paraná As chuvas que atingiram o Paraná no último fim de semana afetaram pouco mais de 134 mil pessoas em 23 municípios, sendo a maior parte delas em Foz do Iguaçu, no oeste do Estado. Segundo levantamento da Defesa Civil divulgado hoje, 279 pessoas ficaram desalojadas (as que podem contar com ajuda de vizinhos e familiares) e 12 ficaram desabrigadas (pessoas que perderam tudo e precisam dos abrigos públicos). Treze residências foram destruídas pelas chuvas e vendavais. Além disso, vários casos de quedas de árvores sobre casas, rede elétrica, veículos e também quedas no fornecimento de energia elétrica foram registrados.