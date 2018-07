Desde outubro, ao menos 22 pessoas morreram em decorrência das tempestades e outras 196 ficaram feridas. Quase 10 mil casas foram danificadas e mais de 570 foram destruídas.

Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), o dia será de sol com poucas nuvens no norte do Estado, com pancadas de chuva à tarde no sul e no sudeste. Em Belo Horizonte, a probabilidade de chuva não passa de 5%.