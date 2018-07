Chuvas deixam 740 desabrigados em Peruíbe-SP A coordenadora regional da Defesa Civil da região metropolitana da Baixada Santista, Regina Elza Araujo informou que hoje existem 740 pessoas desabrigadas em Peruíbe, cidade do litoral paulista, por causa das chuvas do final de semana. Esse número se refere as pessoas cadastradas no Centro de Convenções, no centro da cidade e no Centro Comunitário de Caraminguava. A enchente também deixou ao menos um morto na cidade. As estimativas de que haviam 1.200 famílias desabrigadas não se confirmaram. Algumas pessoas já retornaram para suas casas com a diminuição das águas. O pescador José Aparecido Rodrigues, de 44 anos, morreu e seu corpo já foi localizado. O barco dele se soltou do cais junto com outros 12 e o corpo apareceu hoje na praia do centro.