Chuvas deixam cinco pontos de alagamento em SP As chuvas que caíram em São Paulo neste domingo foram moderadas, mas causaram alguns transtornos como os cinco pontos de alagamento registrados pelo Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), às 19 horas. Os pontos de alagamento são transitáveis e estão localizados: na Marginal Pinheiros, na altura da Ponte da Cidade Universitária; na Avenida Celso Garcia, na proximidade coma rua José de Alencar; na Avenida Rangel Pestana, próximo à rua do Hipódromo; na Praça da Bandeira; e na Marginal Tietê, próximo ao rio Tamanduateí. A previsão do CGE é de que o tempo continue nublado nas próximas horas, mas com a diminuição da intensidade das chuvas.