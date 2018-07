Chuvas deixam dez pessoas feridas em Pernambuco

As fortes chuvas registradas na manhã desta segunda-feira, 16, na região metropolitana do Recife, deixaram 10 pessoas feridas em Olinda, município vizinho a capital pernambucana, devido a deslizamentos de barreiras. Elas ocorreram em Alto Seis de Janeiro, no bairro de Águas Compridas, atingindo duas casas - ferindo quatro pessoas, três delas crianças - e na Estrada da Mirueira, onde a queda de um muro de arrimo atingiu seis passageiros de um ônibus. Eles foram levados para a Policlínica da cidade. No município metropolitano de Paulista, houve um desabamento de barreira na Vila Torres Galvão. Ninguém ficou ferido. O Recife convive com alagamentos e transtornos no trânsito desde o início da manhã. De acordo com o Serviço de Meteorologia, a tendência é de redução das chuvas ao longo do dia.