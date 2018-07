Chuvas deixam mais de 7 mil desalojadas no Rio O número de desalojados e desabrigados pelas chuvas no Estado do Rio de Janeiro chegou a 7.359 na noite de hoje, sendo 2.722 desabrigados. De acordo com a Secretaria de Saúde e a Defesa Civil do Estado, Campos dos Goytacazes é a cidade com maior número de pessoas atingidas, em função da cheia do Rio Ururaí. A cidade registra 5.550 desalojados e 1.695 desabrigados, que estão em 41 abrigos montados provisoriamente. De acordo com a coordenação da Defesa Civil do Rio, as chuvas registradas nos últimos dias já afetaram cerca de 485 mil pessoas em todo Estado. O município de Campos dos Goytacazes também registrou três casos suspeitos de leptospirose, dois deles de moradores que tiveram contato com as águas da enchente. Na tarde de hoje, foi demolido o segundo dique construído irregularmente por proprietários rurais. Outro açude já havia sido implodido ontem. Segundo técnicos da Defesa Civil que sobrevoaram hoje o município, o Rio Ururaí baixou 50 centímetros, mas ainda existem muitas áreas alagadas. Rio Bonito, na baixada litorânea, recebeu hoje três toneladas de alimentos do grupo Império da Banha. A cidade tem 76 pessoas desalojadas e 1.350 desabrigadas. O temporal dos últimos dias provocou a destruição total de 151 casas e 144 foram atingidas parcialmente. De acordo com a prefeitura, há duas mil casas em situação de risco. O Corpo de Bombeiros do Estado pede que as pessoas interessadas doem apenas água mineral, alimentos não perecíveis, produtos de limpeza e de higiene pessoal. Em função da grande quantidade de roupas e calçados recebidos não há, por enquanto, como guardar esse tipo de doação nos depósitos montados para recolher o material. De acordo com o último balanço, já foram arrecadadas mais de 35 toneladas em alimentos, roupas, produtos de limpeza e de higiene pessoal para envio às vítimas das enchentes em cidades do interior fluminense e para Santa Catarina.