Chuvas deixam mais de 9.500 desabrigados no Paraná

Vinte e sete municípios registraram algum dano em razão do mau tempo. O Corpo de Bombeiros realiza buscas a uma pessoa que teria desaparecido na região do Rio Atuba, divisa de Curitiba com as cidades de Colombo e Pinhais.

A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros trabalham intensamente para identificar áreas de risco e dar suporte à população. Pelo menos 798 casas sofreram algum dano na capital paranaense. Em Colombo, na região metropolitana de Curitiba, 1.100 residências foram danificadas.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é que as chuvas continuem fortes nas próximas 72 horas.