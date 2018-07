Chuvas deixam pelo menos 90 desabrigados em Macaé Subiu para noventa o número de pessoas desabrigadas devido às fortes chuvas desde o fim de semana em Macaé, no norte do Estado do Rio de Janeiro. As famílias desalojadas foram levadas para o Colégio Ancyra Pimentel, no bairro Miramar. As aulas da rede municipal foram suspensas nesta segunda-feira, 02, devido às más condições de tráfego e ao risco de alagamentos. Um menino de seis anos, ainda não identificado, morreu em um deslizamento no Morro do Santana.