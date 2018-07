Chuvas deixam região sul de Santa Catarina em alerta As fortes chuvas que caem na região sul de Santa Catarina levaram a Defesa Civil a entrar hoje em estado de alerta e a tentar remover algumas famílias que habitam comunidades mais afastadas das áreas urbanas. É o caso do município de Nova Veneza, onde a força das águas já destruiu quatro pontes no Rio São Bento. Segundo o subtenente Edson Baú da Silva, as outras cidades atingidas são Criciúma, Tubarão e Araranguá. "Os moradores esperam até o último minuto para deixarem suas casas, mas deveremos ter, em breve, muitos desalojados, pois a previsão é de chuva forte nas próximas 20 horas na região sul do Estado", afirmou. O subtenente disse que em Iraranguá, o rio de mesmo nome já transbordou e há risco de interdição da BR-101, entre Araranguá e Maracajá. Segundo ele, a situação preocupa já que a agitação prevista para o litoral nesse fim de semana, com ondas de até cinco metros de altura, vão provocar uma ressaca e atrapalhar o escoamento das águas desses municípios.