Chuvas deixam regiões de Santa Catarina em alerta As regiões Oeste e Meio-oeste de Santa Catarina estão em alerta por causa de novas chuvas causadas por um ciclone extratropical. Até a manhã desta sexta-feira, 27, dois decretos de situação de emergência chegaram à Defesa Civil Estadual, para as cidades de Rio do Antas e Palmitos, no Oeste. O fenômeno chegou ao Estado na noite de quarta-feira, 24, e também obriga atenção nas regiões do Planalto Sul, Alto Vale do Itajaí e Grande Florianópolis.