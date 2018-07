Chuvas deixam situação crítica em cidade do norte fluminense

De acordo com a Defesa Civil municipal, a situação ainda é crítica na cidade de Campos, no norte fluminense. Apesar do dia de sol, a enchente ainda invade casas nas localidades de Lagoa de Cima e de Ururaí, nesta segunda-feira, 1º. A previsão de chuvas no final da tarde preocupa os moradores. Cerca de 1,5 mil pessoas estão desabrigadas e desalojadas por conta dos temporais. No entanto, muitas delas estão sendo transferidas dos abrigos que estão sendo invadidos pela água, segundo a Defesa Civil de Campos.