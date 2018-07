Chuvas deixam três mortos em Campo Limpo Paulista, SP

Três pessoas morreram devido a uma tempestade que atingiu o município de Campo Limpo Paulista no final da tarde deste domingo, 8. Uma delas é uma menina de 11 anos. Ana Cristina da Silva Cunha morreu soterrada devido a um deslizamento que atingiu a casa em que ela estava. Dois homens morreram devido ao deslizamento de outra casa. Cosme Araújo Silva e Francisco Horário da Silva morreram soterrados e foram retirados pelos bombeiros no final da noite. Délcio Meira Viana, de 40 anos, foi socorrido em estado grave para o Hospital Nossa Senhora do Rosário. A estação de tratamento de água da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) responsável pelo fornecimento de água para os municípios de Campo Limpo Paulista e de Várzea Paulista foi inundada, obrigando a suspensão do fornecimento de água nos dois municípios. Cerca de 200 mil pessoas foram afetadas na região.