Chuvas deixam três regiões de SP em estado de atenção O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), ligado à Prefeitura, colocou às 17 horas de hoje as zonas leste, sul, sudeste e a Marginal do Pinheiros em estado de atenção devido ao mau tempo. Segundo o órgão, chove moderadamente entre as zonas sul e leste da capital paulista, com pancadas de chuva mais fortes nos bairros de Parelheiros, Santo Amaro, Ipiranga, Itaquera, São Mateus e região. Temporais também atingem os municípios de Ferraz de Vasconcelos, Poá, Suzano e Mogi das Cruzes.