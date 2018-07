Chuvas deixam um morto e 1.207 desalojados em SC As chuvas fortes que têm atingido o Estado de Santa Catarina nos últimos dias causaram estragos em 13 municípios. Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas. Além disso, há 1.207 desalojadas e 149 desabrigadas, de acordo com boletim do Centro de Operações da Defesa Civil. Segundo os dados, 41.912 catarinenses foram afetados e 836 residências foram danificadas.