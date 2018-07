Chuvas devem atingir hoje regiões Sul e Sudeste Áreas de instabilidade atingem hoje Santa Catarina e o centro-sul e o leste do Paraná, com possibilidade de chuvas, que devem durar todo o dia, de acordo com o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (Cptec), do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). No norte gaúcho, o dia será nublado com pancadas de chuva. No oeste e norte do Paraná, sul de Mato Grosso do Sul, sul, leste e nordeste de São Paulo e no Estado do Rio de Janeiro, o dia também será de muita nebulosidade e de chuvas fracas e isoladas.