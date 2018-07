Chuvas devem atingir Rio e Minas, segundo previsão

Em parte da região Norte ocorrem pancadas de chuva, especialmente no norte e no oeste amazonenses e no Acre. No noroeste e litoral do Pará, no Amapá e no litoral de Sergipe e Rio Grande do Norte, há possibilidade de pancadas de chuva. Nas demais áreas do País o dia será com pouca nebulosidade, ainda de acordo com o Cptec.

Na capital paulista o sol aparece hoje em meio a muitas nuvens, segundo previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). A frente fria que nos últimos dias retrocedeu e que atua no sul de São Paulo e no Paraná mantém as condições favoráveis à ocorrência de pancadas de chuva principalmente entre a tarde e a noite de hoje. As pequenas aberturas de sol durante a manhã favorecem a elevação das temperaturas, que devem oscilar em torno dos 23ºC, de acordo com o CGE.