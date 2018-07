Chuvas devem aumentar para garantir floradas do café

Importantes regiões de Minas Gerais, que produzem cerca de metade do café do maior país produtor do mundo, receberam as primeiras chuvas entre o final de setembro e início de outubro e até o final da semana receberão mais, disse a Somar.

A colheita de café no Brasil em 2013 será a de bianualidade negativa, ano de produção menor.

Chuvas firmes nas delicadas fases iniciais da cultura do café são importantes para garantir que as flores não murchem e que os frutos peguem. Ondas adicionais de floradas devem continuar até dezembro.

As chuvas que ocorreram em todas as principais regiões produtoras de café foram apenas uma pequena parte da média para todo o mês de outubro, até este ponto, disse a Somar.

O agrônomo César Candiano, no sudoeste de Minas Gerais, disse que os pés de café estão em boas condições lá, e, apesar de ser uma das áreas mais secas do Estado, os cafezais ainda estão se beneficiando das boas chuvas no final de setembro.

(Reportagem de Peter Murphy)