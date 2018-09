Chuvas diminuem em Santa Catarina neste sábado

A instabilidade diminuirá no Sul do Brasil neste sábado, inclusive em Santa Catarina, Estado que vem sendo castigado pelo grande acúmulo de chuvas nos últimos dias. O dia será parcialmente nublado em praticamente toda a região, sendo que apenas no sul do Rio Grande do Sul poderá chover no período da noite. No norte do Paraná, o dia ficará nublado com pancadas de chuva.

Entre o sul e o oeste de São Paulo, centro-oeste e sul do Mato Grosso do Sul, e no Acre, o dia também ficará nublado e com pancadas de chuva. Nesta grande área, além do norte do Paraná, poderá chover forte.

As pancadas de chuva ocorrerão entre a tarde e a noite de hoje no nordeste do Rio Grande do Sul e demais áreas de São Paulo. Nas demais áreas da região Norte (exceto o sudeste do Pará e Tocantins), o sol aparecerá, mas também ocorrerão pancadas de chuva, a qualquer hora do dia.

Muitas nuvens e possibilidade de chuva entre o Recôncavo Baiano e o litoral de Pernambuco. Nas demais áreas do País, sol entre poucas nuvens. No Centro-Oeste, os índices de umidade do ar continuarão baixos.

São Paulo. Por causa de uma frente fria que se desloca lentamente pelo Estado de São Paulo, o dia começou com o céu nublado na capital paulista, com ocorrência de chuviscos em alguns pontos isolados.

A nebulosidade vai persistir durante todo o dia, com chuva fraca intermitente em pontos isolados da região metropolitana de São Paulo. A máxima para o dia não deve ultrapassar os 24ºC.

No domingo, o tempo continuará instável na capital paulista durante todo o dia.