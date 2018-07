Chuvas e alagamentos causam transtornos no RS Moradores de municípios do norte e do noroeste do Rio Grande do Sul estão enfrentando transtornos com a chuva que cai na região desde domingo. Em Santa Rosa, o arroio Pessegueiro transbordou a alagou cerca de 60 casas, forçando os moradores a procurar abrigos em casas de parentes e amigos ou em um pavilhão do parque municipal.