Chuvas em Alagoas causam a morte de duas pessoas Pelo menos duas pessoas morreram e três estão desaparecidas em Alagoas devido às chuvas que atingem o estado. As morte aconteceram no município de Paulo Jacinto. Há dois desaparecidos na cidades de Quebrangulo e uma em Joaquim Gomes, segundo informações da Defesa Civil do Estado. Ainda de acordo com a Defesa Civil, há 32.226 desabrigados em todo o estado e 4.800 pessoas estão desalojadas.