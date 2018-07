Chuvas em Petrópolis, no RJ, deixam ao menos 3 mortos Pelo menos três pessoas morreram em desabamentos ocorridos em Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro, por causa do temporal que atinge a cidade desde a tarde de domingo (17). O centro histórico e a zona sul são as áreas mais atingidas, com ruas alagadas, deslizamento de encostas e desabamento de imóveis. De acordo com o prefeito Rubens Bontempo, os sinais sonoros que alertam para fortes chuvas foram acionados e dez escolas municipais foram abertas para a população. Nas últimas horas, choveu 358 milímetros na cidade, de acordo com o Climatempo. O previsto para todo o mês de março era 270 milímetros.