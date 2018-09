Chuvas em SC danificam gasoduto Brasil-Bolívia O abastecimento de gás entre o município de Guaramirim, em Santa Catarina, até o Rio Grande do Sul, foi interrompido na noite de ontem por causa das chuvas, segundo nota divulgada pela Transportadora Brasileira Gasoduto Brasil-Bolívia. De acordo com a nota da TBG, a interrupção se deu por conta de um "acidente no duto, seguido de fogo e ruído elevado, no trecho do gasoduto Brasil-Bolívia, na localidade de Belchior, na região de Gaspar, em Santa Catarina". Não há registro de vítimas ou danos a edificações, de acordo com a empresa, e o vazamento e o fogo foram debelados após o fechamento das válvulas de segurança do gasoduto próximas ao local do vazamento. O acidente se deu por conta das fortes chuvas e inundações ocorridas na região de Santa Catarina e foi identificado ontem. Segundo a nota, a empresa acionou imediatamente seu plano de contingência com a mobilização de equipamentos, materiais e recursos humanos para efetuar o reparo do gasoduto para que o abastecimento seja normalizado rapidamente.