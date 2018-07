Chuvas fazem 2 cidades de SC decretarem emergência

O Departamento Estadual de Defesa Civil registrou neste domingo prejuízos causados por vendaval e granizo em 15 municípios das regiões oeste, Vale do Itajaí, Grande Florianópolis e sul. A Defesa Civil estima que o número de casas danificadas ultrapasse 1,5 mil e o número de pessoas diretamente afetadas chegue a 6 mil.

As rajadas de vento neste fim de semana ficaram entre 70km/h e 96km/h à tarde, no oeste e meio-oeste, e à noite, no litoral. As regiões também foram afetadas por queda de granizo, que provocou destruição de telhados, com desalojados nos municípios da Grande Florianópolis e litoral sul.

A instabilidade persiste nesta manhã, mantendo a chuva com intensidade forte por alguns períodos. Os volumes de chuva serão mais significativos no oeste, meio-oeste e litoral sul, mantendo o risco de alagamentos e deslizamentos, principalmente no litoral do Estado. Nesta tarde e também amanhã a intensidade da chuva diminui e o vento, oeste a sudoeste, ganha força com rajadas de 60km/h a 70km/h, principalmente do planalto ao litoral.

Rio Grande do Sul

Doze municípios do Rio Grande do Sul estão em estado de alerta por conta do temporal, que provocou muitos estragos neste fim de semana na região, segundo a Defesa Civil do Estado. A Coordenadoria Regional do órgão está em alerta em oito municípios, prestando atendimento à população. As cidades mais afetadas são Venâncio Aires, Restinga Seca, Montenegro, Santa Cruz do Sul, São Francisco de Paula, Taquari, Herval e Tabaí. Para esta última, a Defesa Civil já está providenciando lonas e telhas para auxiliar as famílias que tiveram suas casas danificadas.

O corpo de Rodrigo Monteiro, de 34 anos, foi encontrado ontem. Ele estava desaparecido após cair com o carro num arroio na região de Barragem do Salto, em Gramado, onde duas pessoas continuam desaparecidas, após o caminhão no qual estavam também ser levado pela correnteza do Rio Santa Cruz, segundo a Defesa Civil.

A Rodovia Rota do Sol, que liga o litoral à região serrana do Estado gaúcho, continua interditada hoje. Por volta das 23 horas de sábado, a RS-486 (Rota do Sol) foi bloqueada entre a localidade de Tainhas (São Francisco de Paula) e Terra de Areia, em razão das chuvas na região. O bloqueio é preventivo para garantir a segurança. Ontem foi feita inspeção para verificar a segurança e a trafegabilidade nos 52 quilômetros do trecho entre a serra e o litoral. A rodovia deverá ser liberada após o fim da chuva, segundo a polícia rodoviária estadual.