Chuvas fazem 29ª vítima fatal em Minas Gerais Subiu para 29 o número de mortes provocadas pelas fortes chuvas em Minas Gerais, segundo informações da Defesa Civil do Estado. A adolescente Suelane Silva Sousa, de 14 anos, morreu depois de ser atingida por um raio durante um temporal em Santa Fé, distrito da zona rural de Uberaba, no Triângulo Mineiro. Ela chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada para o Pronto-Socorro da cidade, mas já chegou sem vida. A Defesa Civil contabiliza as mortes registradas desde o início da temporada de chuvas no Estado, em setembro. Já são 148 os municípios mineiros com situação de emergência decretada. Hoje, na capital mineira, moradores da região do Barreiro tentavam limpar ruas e imóveis que, na véspera, foram inundados pela segunda vez em uma semana. A previsão era de mais pancadas de chuva em Belo Horizonte até o final do dia. Em Juiz de Fora, na região da zona da mata, uma menina de sete anos estava desaparecida até o início da noite. Depois da chuva que atingiu a cidade na tarde de ontem, a criança caiu no Córrego do Yung, que passa pelo quintal de sua casa. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, as buscas foram dificultadas pelas águas do córrego, que estão a cerca de três metros acima do nível normal.