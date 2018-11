Chuvas fazem 3 cidades de SE decretarem emergência Três cidades de Sergipe decretaram situação de emergência ontem, por conta das chuvas fortes que atingem o Estado, segundo informações da Defesa Civil estadual. As cidades são Itabaiana, São Cristóvão e Estância, que já contabilizam cerca de 10 mil pessoas afetadas pelas chuvas. De acordo com a Defesa Civil, quase 15 mil pessoas foram prejudicadas com as inundações em todo o Estado.