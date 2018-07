Chuvas fazem Marinha interditar acesso ao porto do RS A Marinha do Brasil interditou os canais de navegação compreendidos entre o Lago Guaíba e o Rio Jacuí, no Rio Grande do Sul. A determinação só foi feita após informação da própria Superintendência de Portos e Hidrovias do Estado, que verificou o deslocamento dos sinais náuticos devido à enxurrada formada no último final de semana com as chuvas que caíram no Estado. Segundo o governo do Estado, 38 boias e sinais náuticos ficaram fora de posição, impedindo a utilização dos Canais Cristal, Porto Alegre, Navegantes e Polo Terminal Santa Clara.