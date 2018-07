Chuvas fortes devem atingir 12 Estados na virada do ano

Doze Estados do País estão em situação de alerta com possibilidade de chuvas fortes nesta virada de ano, segundo a Secretaria Nacional de Defesa Civil (Sedec): Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, Roraima, Rondônia, Pará, Amazonas, Acre, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Segundo dados Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (Cpetc) e do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), áreas de instabilidade tropicais mantêm as condições de pancadas de chuva no Mato Grosso, em Goiás e no Mato Grosso do Sul. Veja também: Mais proteção no caminho do litoral Fotos de banhistas aproveitando o verão Veja praias impróprias 30 destinos para passar bem o verão Nessas regiões, há ainda a possibilidade de descargas elétricas e de rajadas de vento (40 a 50 quilômetros por hora), no noroeste e oeste mato-grossense, no centro-sul de Goiás e no Mato Grosso do Sul. Na região Norte, áreas de instabilidade tropicais formam nuvens carregadas e profundas que podem provocar pancadas de chuva de forte intensidade em Rondônia, Roraima, no centro, oeste e sul paraense, no Amazonas e no Acre. A Sedec ainda indica fortes pancadas de chuva nas regiões Sul e Sudeste. Em alguns momentos, há riscos de temporais isolados (chuva forte, descargas elétricas e rajadas de vento de 50 a 70 km/h) no centro-norte do Paraná. Não está descartada a ocorrência de granizo localizado no Estado. A secretaria ainda alerta para a especial atenção às áreas de encostas e morros, devido ao risco de deslizamentos. Além disso, a Sedec aconselha às autoridade locais que orientem a população a evitar o tráfego em ruas sujeitas a alagamentos localizados e também lugares que ofereçam pouca ou nenhuma proteção contra raios e ventos fortes.